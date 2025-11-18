DeFrogs מחיר היום

מחיר DeFrogs (DEFROGS) בזמן אמת היום הוא $ 33.26, עם שינוי של 4.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEFROGS ל USD הוא $ 33.26 לכל DEFROGS.

DeFrogs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 332,520, עם היצע במחזור של 10.00K DEFROGS. ב‑24 השעות האחרונות, DEFROGS סחר בין $ 32.34 (נמוך) ל $ 35.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,930.55, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 32.34.

ביצועים לטווח קצר, DEFROGS נע ב +1.07% בשעה האחרונה ו -15.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DeFrogs (DEFROGS) מידע שוק

שווי שוק $ 332.52K$ 332.52K $ 332.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 332.52K$ 332.52K $ 332.52K אספקת מחזור 10.00K 10.00K 10.00K אספקה כוללת 10,000.0 10,000.0 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeFrogs הוא $ 332.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEFROGS הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.52K.