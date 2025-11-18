Defidash מחיר היום

מחיר Defidash (DEFIDASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00992233, עם שינוי של 7.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEFIDASH ל USD הוא $ 0.00992233 לכל DEFIDASH.

Defidash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 198,447, עם היצע במחזור של 20.00M DEFIDASH. ב‑24 השעות האחרונות, DEFIDASH סחר בין $ 0.00988038 (נמוך) ל $ 0.01069524 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02970776, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00988038.

ביצועים לטווח קצר, DEFIDASH נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Defidash (DEFIDASH) מידע שוק

שווי שוק $ 198.45K$ 198.45K $ 198.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 198.45K$ 198.45K $ 198.45K אספקת מחזור 20.00M 20.00M 20.00M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

