Defi Tiger מחיר היום

מחיר Defi Tiger (DTG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 20.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DTG ל USD הוא -- לכל DTG.

Defi Tiger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 724,505, עם היצע במחזור של 352.09T DTG. ב‑24 השעות האחרונות, DTG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DTG נע ב -6.55% בשעה האחרונה ו -9.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Defi Tiger (DTG) מידע שוק

שווי שוק $ 724.51K$ 724.51K $ 724.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 724.51K$ 724.51K $ 724.51K אספקת מחזור 352.09T 352.09T 352.09T אספקה כוללת 352,085,324,706,397.7 352,085,324,706,397.7 352,085,324,706,397.7

שווי השוק הנוכחי של Defi Tiger הוא $ 724.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTG הוא 352.09T, עם היצע כולל של 352085324706397.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 724.51K.