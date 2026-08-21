DeepBrain Chain מחיר היום

מחיר DeepBrain Chain (DBC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DBC ל USD הוא $ 0 לכל DBC.

DeepBrain Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 226,798, עם היצע במחזור של 3.20B DBC. ב‑24 השעות האחרונות, DBC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.66203, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DBC נע ב -2.41% בשעה האחרונה ו -53.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DeepBrain Chain (DBC) מידע שוק

שווי שוק $ 226.80K$ 226.80K $ 226.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 708.75K$ 708.75K $ 708.75K אספקת מחזור 3.20B 3.20B 3.20B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeepBrain Chain הוא $ 226.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DBC הוא 3.20B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 708.75K.