Deep AI סֵמֶל

Deep AI מחיר (DEEPAI)

1 DEEPAI ל USDמחיר חי:

-10.80%1D
Deep AI (DEEPAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:39:30 (UTC+8)

Deep AI (DEEPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.23%

-10.70%

+0.92%

+0.92%

Deep AI (DEEPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007004. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006993 לבין שיא של $ 0.00007897, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00637008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEPAI השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -10.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deep AI (DEEPAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Deep AI הוא $ 70.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 996.51M, עם היצע כולל של 996513099.1695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.29K.

Deep AI (DEEPAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deep AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep AI ל USDהיה . $ -0.0000073480.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep AI ל USDהיה $ -0.0000027615.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deep AIל USDהיה $ -0.00001695462570804187.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.70%
30 ימים$ -0.0000073480-10.49%
60 ימים$ -0.0000027615-3.94%
90 ימים$ -0.00001695462570804187-19.48%

מה זהDeep AI (DEEPAI)

Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Deep AI (DEEPAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Deep AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deep AI (DEEPAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deep AI (DEEPAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deep AI.

בדוק את Deep AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DEEPAI למטבעות מקומיים

Deep AI (DEEPAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deep AI (DEEPAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEEPAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Deep AI (DEEPAI)

כמה שווה Deep AI (DEEPAI) היום?
החי DEEPAIהמחיר ב USD הוא 0.00007004 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEEPAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DEEPAI ל USD הוא $ 0.00007004. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deep AI?
שווי השוק של DEEPAI הוא $ 70.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEEPAI?
ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 996.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEEPAI?
‏‏DEEPAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00637008 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEEPAI?
DEEPAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00006075 USD.
מהו נפח המסחר של DEEPAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEEPAI הוא -- USD.
האם DEEPAI יעלה השנה?
DEEPAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEEPAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:39:30 (UTC+8)

Deep AI (DEEPAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.