Deep AI (DEEPAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00006993 $ 0.00006993 $ 0.00006993 24 שעות נמוך $ 0.00007897 $ 0.00007897 $ 0.00007897 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00006993$ 0.00006993 $ 0.00006993 גבוה 24 שעות $ 0.00007897$ 0.00007897 $ 0.00007897 שיא כל הזמנים $ 0.00637008$ 0.00637008 $ 0.00637008 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006075$ 0.00006075 $ 0.00006075 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -10.70% שינוי מחיר (7D) +0.92% שינוי מחיר (7D) +0.92%

Deep AI (DEEPAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00007004. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEPAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006993 לבין שיא של $ 0.00007897, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEPAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00637008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006075.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEPAI השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -10.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deep AI (DEEPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 70.29K$ 70.29K $ 70.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.29K$ 70.29K $ 70.29K אספקת מחזור 996.51M 996.51M 996.51M אספקה כוללת 996,513,099.1695 996,513,099.1695 996,513,099.1695

שווי השוק הנוכחי של Deep AI הוא $ 70.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEEPAI הוא 996.51M, עם היצע כולל של 996513099.1695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.29K.