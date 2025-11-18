Dechat מחיר היום

מחיר Dechat (DECHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00249026, עם שינוי של 24.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DECHAT ל USD הוא $ 0.00249026 לכל DECHAT.

Dechat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,218.95, עם היצע במחזור של 3.70M DECHAT. ב‑24 השעות האחרונות, DECHAT סחר בין $ 0.00231474 (נמוך) ל $ 0.00343316 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00150656.

ביצועים לטווח קצר, DECHAT נע ב +7.57% בשעה האחרונה ו -39.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dechat (DECHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 62.26K$ 62.26K $ 62.26K אספקת מחזור 3.70M 3.70M 3.70M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

