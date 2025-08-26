Decentral Games (DG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00135895 גבוה 24 שעות $ 0.00179829 שיא כל הזמנים $ 1.63 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00113538 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -7.55% שינוי מחיר (7D) +8.87%

Decentral Games (DG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00166192. במהלך 24 השעות האחרונות, DG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00135895 לבין שיא של $ 0.00179829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DG השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentral Games (DG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M אספקת מחזור 934.60M אספקה כוללת 934,596,072.7950327

שווי השוק הנוכחי של Decentral Games הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DG הוא 934.60M, עם היצע כולל של 934596072.7950327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.