Decentral Games סֵמֶל

Decentral Games מחיר (DG)

לא רשום

1 DG ל USDמחיר חי:

$0.00166195
$0.00166195
-7.50%1D
USD
Decentral Games (DG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:32:02 (UTC+8)

Decentral Games (DG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00135895
$ 0.00135895
24 שעות נמוך
$ 0.00179829
$ 0.00179829
גבוה 24 שעות

$ 0.00135895
$ 0.00135895

$ 0.00179829
$ 0.00179829

$ 1.63
$ 1.63

$ 0.00113538
$ 0.00113538

-0.02%

-7.55%

+8.87%

+8.87%

Decentral Games (DG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00166192. במהלך 24 השעות האחרונות, DG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00135895 לבין שיא של $ 0.00179829, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DG השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentral Games (DG) מידע שוק

$ 1.55M
$ 1.55M

--
--

$ 1.55M
$ 1.55M

934.60M
934.60M

934,596,072.7950327
934,596,072.7950327

שווי השוק הנוכחי של Decentral Games הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DG הוא 934.60M, עם היצע כולל של 934596072.7950327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.

Decentral Games (DG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Decentral Gamesל USDהיה $ -0.000135893586518119.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecentral Games ל USDהיה . $ -0.0000423312.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecentral Games ל USDהיה $ +0.0000216027.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Decentral Gamesל USDהיה $ -0.0003055823192878595.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000135893586518119-7.55%
30 ימים$ -0.0000423312-2.54%
60 ימים$ +0.0000216027+1.30%
90 ימים$ -0.0003055823192878595-15.53%

מה זהDecentral Games (DG)

Decentral Games (DG) משאב

האתר הרשמי

Decentral Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decentral Games (DG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentral Games (DG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentral Games.

בדוק את Decentral Games תחזית המחיר עכשיו‏!

DG למטבעות מקומיים

Decentral Games (DG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decentral Games (DG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Decentral Games (DG)

כמה שווה Decentral Games (DG) היום?
החי DGהמחיר ב USD הוא 0.00166192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DG ל USD?
המחיר הנוכחי של DG ל USD הוא $ 0.00166192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decentral Games?
שווי השוק של DG הוא $ 1.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DG?
ההיצע במחזור של DG הוא 934.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DG?
‏‏DG השיג מחיר שיא (ATH) של 1.63 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DG?
DG ‏‏רשם מחירATL של 0.00113538 USD.
מהו נפח המסחר של DG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DG הוא -- USD.
האם DG יעלה השנה?
DG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:32:02 (UTC+8)

