DEC Token (DECT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.89% שינוי מחיר (1D) -6.99% שינוי מחיר (7D) +1.29% שינוי מחיר (7D) +1.29%

DEC Token (DECT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DECT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DECTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DECT השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEC Token (DECT) מידע שוק

שווי שוק $ 296.68K$ 296.68K $ 296.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.68K$ 296.68K $ 296.68K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DEC Token הוא $ 296.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DECT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.68K.