DeathSTR מחיר היום

מחיר DeathSTR (DEATHSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEATHSTR ל USD הוא $ 0 לכל DEATHSTR.

DeathSTR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,862, עם היצע במחזור של 575.46M DEATHSTR. ב‑24 השעות האחרונות, DEATHSTR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0014758, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEATHSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.34.

DeathSTR (DEATHSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 87.86K$ 87.86K $ 87.86K נפח (24 שעות) $ 76.34$ 76.34 $ 76.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.86K$ 87.86K $ 87.86K אספקת מחזור 575.46M 575.46M 575.46M אספקה כוללת 575,458,416.8962699 575,458,416.8962699 575,458,416.8962699

שווי השוק הנוכחי של DeathSTR הוא $ 87.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.34. ההיצע במחזור של DEATHSTR הוא 575.46M, עם היצע כולל של 575458416.8962699. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.86K.