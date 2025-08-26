Dawae (DAWAE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00125596
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +1.69%
שינוי מחיר (1D) -7.38%
שינוי מחיר (7D) -18.02%

Dawae (DAWAE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAWAE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAWAEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00125596, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAWAE השתנה ב +1.69% במהלך השעה האחרונה, -7.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dawae (DAWAE) מידע שוק

שווי שוק $ 156.90K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 156.90K
אספקת מחזור 991.88M
אספקה כוללת 991,876,673.780027

שווי השוק הנוכחי של Dawae הוא $ 156.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAWAE הוא 991.88M, עם היצע כולל של 991876673.780027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.90K.