Data Lake (LAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00121389 $ 0.00121389 $ 0.00121389 24 שעות נמוך $ 0.00160784 $ 0.00160784 $ 0.00160784 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00121389$ 0.00121389 $ 0.00121389 גבוה 24 שעות $ 0.00160784$ 0.00160784 $ 0.00160784 שיא כל הזמנים $ 0.04781821$ 0.04781821 $ 0.04781821 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00084347$ 0.00084347 $ 0.00084347 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -8.13% שינוי מחיר (7D) -5.84% שינוי מחיר (7D) -5.84%

Data Lake (LAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00121672. במהלך 24 השעות האחרונות, LAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121389 לבין שיא של $ 0.00160784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04781821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00084347.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAKE השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -8.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Data Lake (LAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M אספקת מחזור 1.58B 1.58B 1.58B אספקה כוללת 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Data Lake הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAKE הוא 1.58B, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.04M.