עוד על LAKE

LAKE מידע על מחיר

LAKE מסמך לבן

LAKE אתר רשמי

LAKE טוקניומיקה

LAKE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Data Lake סֵמֶל

Data Lake מחיר (LAKE)

לא רשום

1 LAKE ל USDמחיר חי:

$0.00121672
$0.00121672$0.00121672
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Data Lake (LAKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:17:47 (UTC+8)

Data Lake (LAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00121389
$ 0.00121389$ 0.00121389
24 שעות נמוך
$ 0.00160784
$ 0.00160784$ 0.00160784
גבוה 24 שעות

$ 0.00121389
$ 0.00121389$ 0.00121389

$ 0.00160784
$ 0.00160784$ 0.00160784

$ 0.04781821
$ 0.04781821$ 0.04781821

$ 0.00084347
$ 0.00084347$ 0.00084347

-0.27%

-8.13%

-5.84%

-5.84%

Data Lake (LAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00121672. במהלך 24 השעות האחרונות, LAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121389 לבין שיא של $ 0.00160784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04781821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00084347.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAKE השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -8.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Data Lake (LAKE) מידע שוק

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

1.58B
1.58B 1.58B

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Data Lake הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAKE הוא 1.58B, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.04M.

Data Lake (LAKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Data Lakeל USDהיה $ -0.000107757165213143.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלData Lake ל USDהיה . $ -0.0001301263.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלData Lake ל USDהיה $ -0.0000053038.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Data Lakeל USDהיה $ -0.0002262030879444712.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000107757165213143-8.13%
30 ימים$ -0.0001301263-10.69%
60 ימים$ -0.0000053038-0.43%
90 ימים$ -0.0002262030879444712-15.67%

מה זהData Lake (LAKE)

Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Data Lake (LAKE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Data Lakeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Data Lake (LAKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Data Lake (LAKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Data Lake.

בדוק את Data Lake תחזית המחיר עכשיו‏!

LAKE למטבעות מקומיים

Data Lake (LAKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Data Lake (LAKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Data Lake (LAKE)

כמה שווה Data Lake (LAKE) היום?
החי LAKEהמחיר ב USD הוא 0.00121672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAKE ל USD?
המחיר הנוכחי של LAKE ל USD הוא $ 0.00121672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Data Lake?
שווי השוק של LAKE הוא $ 1.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAKE?
ההיצע במחזור של LAKE הוא 1.58B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAKE?
‏‏LAKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04781821 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAKE?
LAKE ‏‏רשם מחירATL של 0.00084347 USD.
מהו נפח המסחר של LAKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAKE הוא -- USD.
האם LAKE יעלה השנה?
LAKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:17:47 (UTC+8)

Data Lake (LAKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.