Darwinia Commitment סֵמֶל

Darwinia Commitment מחיר (KTON)

לא רשום

1 KTON ל USDמחיר חי:

$3.57
$3.57$3.57
-7.40%1D
USD
Darwinia Commitment (KTON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:46:02 (UTC+8)

Darwinia Commitment (KTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.56
$ 3.56$ 3.56
24 שעות נמוך
$ 3.86
$ 3.86$ 3.86
גבוה 24 שעות

$ 3.56
$ 3.56$ 3.56

$ 3.86
$ 3.86$ 3.86

$ 416.09
$ 416.09$ 416.09

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

+0.02%

-7.47%

-0.65%

-0.65%

Darwinia Commitment (KTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.57. במהלך 24 השעות האחרונות, KTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.56 לבין שיא של $ 3.86, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 416.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KTON השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Darwinia Commitment (KTON) מידע שוק

$ 530.84K
$ 530.84K$ 530.84K

--
----

$ 530.84K
$ 530.84K$ 530.84K

148.97K
148.97K 148.97K

148,970.0
148,970.0 148,970.0

שווי השוק הנוכחי של Darwinia Commitment הוא $ 530.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTON הוא 148.97K, עם היצע כולל של 148970.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 530.84K.

Darwinia Commitment (KTON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Darwinia Commitmentל USDהיה $ -0.287866770157428.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDarwinia Commitment ל USDהיה . $ -0.4958754990.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDarwinia Commitment ל USDהיה $ +0.3973945500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Darwinia Commitmentל USDהיה $ -0.510448062994341.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.287866770157428-7.47%
30 ימים$ -0.4958754990-13.89%
60 ימים$ +0.3973945500+11.13%
90 ימים$ -0.510448062994341-12.50%

מה זהDarwinia Commitment (KTON)

KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.

Darwinia Commitment (KTON) משאב

Darwinia Commitmentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Darwinia Commitment (KTON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Darwinia Commitment (KTON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Darwinia Commitment.

בדוק את Darwinia Commitment תחזית המחיר עכשיו‏!

KTON למטבעות מקומיים

Darwinia Commitment (KTON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Darwinia Commitment (KTON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KTON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Darwinia Commitment (KTON)

כמה שווה Darwinia Commitment (KTON) היום?
החי KTONהמחיר ב USD הוא 3.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KTON ל USD?
המחיר הנוכחי של KTON ל USD הוא $ 3.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Darwinia Commitment?
שווי השוק של KTON הוא $ 530.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KTON?
ההיצע במחזור של KTON הוא 148.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KTON?
‏‏KTON השיג מחיר שיא (ATH) של 416.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KTON?
KTON ‏‏רשם מחירATL של 1.71 USD.
מהו נפח המסחר של KTON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KTON הוא -- USD.
האם KTON יעלה השנה?
KTON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KTON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:46:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.