Darwinia Commitment (KTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 24 שעות נמוך $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 גבוה 24 שעות $ 3.86$ 3.86 $ 3.86 שיא כל הזמנים $ 416.09$ 416.09 $ 416.09 המחיר הנמוך ביותר $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -7.47% שינוי מחיר (7D) -0.65% שינוי מחיר (7D) -0.65%

Darwinia Commitment (KTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.57. במהלך 24 השעות האחרונות, KTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.56 לבין שיא של $ 3.86, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 416.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KTON השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Darwinia Commitment (KTON) מידע שוק

שווי שוק $ 530.84K$ 530.84K $ 530.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 530.84K$ 530.84K $ 530.84K אספקת מחזור 148.97K 148.97K 148.97K אספקה כוללת 148,970.0 148,970.0 148,970.0

שווי השוק הנוכחי של Darwinia Commitment הוא $ 530.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTON הוא 148.97K, עם היצע כולל של 148970.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 530.84K.