DarkPino סֵמֶל

DarkPino מחיר (DPINO)

לא רשום

1 DPINO ל USDמחיר חי:

$0.00883824
$0.00883824$0.00883824
-7.70%1D
mexc
USD
DarkPino (DPINO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:17:41 (UTC+8)

DarkPino (DPINO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00885129
$ 0.00885129$ 0.00885129
24 שעות נמוך
$ 0.01082686
$ 0.01082686$ 0.01082686
גבוה 24 שעות

$ 0.00885129
$ 0.00885129$ 0.00885129

$ 0.01082686
$ 0.01082686$ 0.01082686

$ 0.0117892
$ 0.0117892$ 0.0117892

$ 0.00277328
$ 0.00277328$ 0.00277328

-2.45%

-7.70%

+26.51%

+26.51%

DarkPino (DPINO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00883824. במהלך 24 השעות האחרונות, DPINO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00885129 לבין שיא של $ 0.01082686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPINOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0117892, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00277328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPINO השתנה ב -2.45% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DarkPino (DPINO) מידע שוק

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,316.5548071
999,996,316.5548071 999,996,316.5548071

שווי השוק הנוכחי של DarkPino הוא $ 8.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPINO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996316.5548071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.90M.

DarkPino (DPINO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DarkPinoל USDהיה $ -0.00073785583031908.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDarkPino ל USDהיה . $ -0.0004831865.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDarkPino ל USDהיה $ +0.0081979165.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DarkPinoל USDהיה $ +0.0030060673479500295.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00073785583031908-7.70%
30 ימים$ -0.0004831865-5.46%
60 ימים$ +0.0081979165+92.76%
90 ימים$ +0.0030060673479500295+51.54%

מה זהDarkPino (DPINO)

We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).

DarkPino (DPINO) משאב

האתר הרשמי

DarkPinoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DarkPino (DPINO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DarkPino (DPINO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DarkPino.

בדוק את DarkPino תחזית המחיר עכשיו‏!

DPINO למטבעות מקומיים

DarkPino (DPINO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DarkPino (DPINO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DPINO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DarkPino (DPINO)

כמה שווה DarkPino (DPINO) היום?
החי DPINOהמחיר ב USD הוא 0.00883824 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DPINO ל USD?
המחיר הנוכחי של DPINO ל USD הוא $ 0.00883824. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DarkPino?
שווי השוק של DPINO הוא $ 8.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DPINO?
ההיצע במחזור של DPINO הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DPINO?
‏‏DPINO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0117892 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DPINO?
DPINO ‏‏רשם מחירATL של 0.00277328 USD.
מהו נפח המסחר של DPINO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DPINO הוא -- USD.
האם DPINO יעלה השנה?
DPINO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DPINO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:17:41 (UTC+8)

