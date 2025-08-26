DarkPino (DPINO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00885129 $ 0.00885129 $ 0.00885129 24 שעות נמוך $ 0.01082686 $ 0.01082686 $ 0.01082686 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00885129$ 0.00885129 $ 0.00885129 גבוה 24 שעות $ 0.01082686$ 0.01082686 $ 0.01082686 שיא כל הזמנים $ 0.0117892$ 0.0117892 $ 0.0117892 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00277328$ 0.00277328 $ 0.00277328 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.45% שינוי מחיר (1D) -7.70% שינוי מחיר (7D) +26.51% שינוי מחיר (7D) +26.51%

DarkPino (DPINO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00883824. במהלך 24 השעות האחרונות, DPINO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00885129 לבין שיא של $ 0.01082686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPINOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0117892, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00277328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPINO השתנה ב -2.45% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DarkPino (DPINO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,316.5548071 999,996,316.5548071 999,996,316.5548071

שווי השוק הנוכחי של DarkPino הוא $ 8.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPINO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996316.5548071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.90M.