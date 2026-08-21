Darkness מחיר היום

מחיר Darkness (KNIGHT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KNIGHT ל USD הוא $ 0 לכל KNIGHT.

Darkness כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,521, עם היצע במחזור של 1.00B KNIGHT. ב‑24 השעות האחרונות, KNIGHT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00342408, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KNIGHT נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Darkness (KNIGHT) מידע שוק

שווי שוק $ 57.52K$ 57.52K $ 57.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.52K$ 57.52K $ 57.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Darkness הוא $ 57.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNIGHT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.52K.