Dark Cheems מחיר היום

מחיר Dark Cheems (TOTAKEKE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOTAKEKE ל USD הוא -- לכל TOTAKEKE.

Dark Cheems כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 301,306, עם היצע במחזור של 1.00B TOTAKEKE. ב‑24 השעות האחרונות, TOTAKEKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01529702, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TOTAKEKE נע ב +1.67% בשעה האחרונה ו -36.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dark Cheems (TOTAKEKE) מידע שוק

שווי שוק $ 301.31K$ 301.31K $ 301.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.31K$ 301.31K $ 301.31K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dark Cheems הוא $ 301.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOTAKEKE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.31K.