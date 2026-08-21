DappRadar מחיר היום

מחיר DappRadar (RADAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RADAR ל USD הוא $ 0 לכל RADAR.

DappRadar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 982,525, עם היצע במחזור של 2.99B RADAR. ב‑24 השעות האחרונות, RADAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.057067, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RADAR נע ב +3.06% בשעה האחרונה ו +21.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 247.07.

DappRadar (RADAR) מידע שוק

שווי שוק $ 982.53K$ 982.53K $ 982.53K נפח (24 שעות) $ 247.07$ 247.07 $ 247.07 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M אספקת מחזור 2.99B 2.99B 2.99B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DappRadar הוא $ 982.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 247.07. ההיצע במחזור של RADAR הוא 2.99B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.29M.