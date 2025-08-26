Daku (DAKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.246909$ 0.246909 $ 0.246909 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.96% שינוי מחיר (1D) -5.10% שינוי מחיר (7D) +5.98% שינוי מחיר (7D) +5.98%

Daku (DAKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.246909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAKU השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daku (DAKU) מידע שוק

שווי שוק $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.76K$ 47.76K $ 47.76K אספקת מחזור 599.96M 599.96M 599.96M אספקה כוללת 599,958,311.395103 599,958,311.395103 599,958,311.395103

שווי השוק הנוכחי של Daku הוא $ 47.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAKU הוא 599.96M, עם היצע כולל של 599958311.395103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.76K.