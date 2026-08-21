DADACOIN מחיר היום

מחיר DADACOIN (DADA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DADA ל USD הוא $ 0 לכל DADA.

DADACOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 127,993, עם היצע במחזור של 495.00T DADA. ב‑24 השעות האחרונות, DADA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DADA נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +8.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DADACOIN (DADA) מידע שוק

שווי שוק $ 127.99K$ 127.99K $ 127.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.99K$ 127.99K $ 127.99K אספקת מחזור 495.00T 495.00T 495.00T אספקה כוללת 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0 495,000,000,000,001.0

שווי השוק הנוכחי של DADACOIN הוא $ 127.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DADA הוא 495.00T, עם היצע כולל של 495000000000001.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.99K.