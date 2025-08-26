CyberDEX (CYDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0016025 $ 0.0016025 $ 0.0016025 24 שעות נמוך $ 0.00162709 $ 0.00162709 $ 0.00162709 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0016025$ 0.0016025 $ 0.0016025 גבוה 24 שעות $ 0.00162709$ 0.00162709 $ 0.00162709 שיא כל הזמנים $ 0.077973$ 0.077973 $ 0.077973 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00147545$ 0.00147545 $ 0.00147545 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) +0.23% שינוי מחיר (7D) +0.56% שינוי מחיר (7D) +0.56%

CyberDEX (CYDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00161746. במהלך 24 השעות האחרונות, CYDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0016025 לבין שיא של $ 0.00162709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.077973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147545.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYDX השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CyberDEX (CYDX) מידע שוק

שווי שוק $ 510.59K$ 510.59K $ 510.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M אספקת מחזור 315.66M 315.66M 315.66M אספקה כוללת 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CyberDEX הוא $ 510.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYDX הוא 315.66M, עם היצע כולל של 1600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.59M.