Curiso (CUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003657 $ 0.00003657 $ 0.00003657 24 שעות נמוך $ 0.00004048 $ 0.00004048 $ 0.00004048 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003657$ 0.00003657 $ 0.00003657 גבוה 24 שעות $ 0.00004048$ 0.00004048 $ 0.00004048 שיא כל הזמנים $ 0.005363$ 0.005363 $ 0.005363 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003565$ 0.00003565 $ 0.00003565 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -6.90% שינוי מחיר (7D) +3.32% שינוי מחיר (7D) +3.32%

Curiso (CUR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003769. במהלך 24 השעות האחרונות, CUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003657 לבין שיא של $ 0.00004048, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.005363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003565.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUR השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curiso (CUR) מידע שוק

שווי שוק $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.88K$ 36.88K $ 36.88K אספקת מחזור 978.10M 978.10M 978.10M אספקה כוללת 978,104,464.969697 978,104,464.969697 978,104,464.969697

שווי השוק הנוכחי של Curiso הוא $ 36.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUR הוא 978.10M, עם היצע כולל של 978104464.969697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.88K.