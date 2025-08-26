עוד על CUR

Curiso סֵמֶל

Curiso מחיר (CUR)

לא רשום

1 CUR ל USDמחיר חי:

--
----
-7.30%1D
USD
Curiso (CUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:10:53 (UTC+8)

Curiso (CUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003657
$ 0.00003657
24 שעות נמוך
$ 0.00004048
$ 0.00004048
גבוה 24 שעות

$ 0.00003657
$ 0.00003657

$ 0.00004048
$ 0.00004048

$ 0.005363
$ 0.005363

$ 0.00003565
$ 0.00003565

+1.10%

-6.90%

+3.32%

+3.32%

Curiso (CUR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003769. במהלך 24 השעות האחרונות, CUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003657 לבין שיא של $ 0.00004048, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.005363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003565.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUR השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curiso (CUR) מידע שוק

$ 36.88K
$ 36.88K

--
----

$ 36.88K
$ 36.88K

978.10M
978.10M

978,104,464.969697
978,104,464.969697

שווי השוק הנוכחי של Curiso הוא $ 36.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUR הוא 978.10M, עם היצע כולל של 978104464.969697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.88K.

Curiso (CUR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Curisoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCuriso ל USDהיה . $ -0.0000067144.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCuriso ל USDהיה $ -0.0000053162.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Curisoל USDהיה $ -0.00004699985702101981.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.90%
30 ימים$ -0.0000067144-17.81%
60 ימים$ -0.0000053162-14.10%
90 ימים$ -0.00004699985702101981-55.49%

מה זהCuriso (CUR)

INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.

Curiso (CUR) משאב

האתר הרשמי

Curisoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Curiso (CUR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Curiso (CUR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Curiso.

בדוק את Curiso תחזית המחיר עכשיו‏!

CUR למטבעות מקומיים

Curiso (CUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Curiso (CUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Curiso (CUR)

כמה שווה Curiso (CUR) היום?
החי CURהמחיר ב USD הוא 0.00003769 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUR ל USD?
המחיר הנוכחי של CUR ל USD הוא $ 0.00003769. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Curiso?
שווי השוק של CUR הוא $ 36.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUR?
ההיצע במחזור של CUR הוא 978.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUR?
‏‏CUR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.005363 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUR?
CUR ‏‏רשם מחירATL של 0.00003565 USD.
מהו נפח המסחר של CUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUR הוא -- USD.
האם CUR יעלה השנה?
CUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:10:53 (UTC+8)

