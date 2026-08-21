Cubigator מחיר היום

מחיר Cubigator (CUB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUB ל USD הוא $ 0 לכל CUB.

Cubigator כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,489, עם היצע במחזור של 1.00B CUB. ב‑24 השעות האחרונות, CUB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CUB נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cubigator (CUB) מידע שוק

שווי שוק $ 43.49K$ 43.49K $ 43.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.49K$ 43.49K $ 43.49K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cubigator הוא $ 43.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.49K.