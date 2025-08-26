CryptoCart V2 (CCV2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 24 שעות נמוך $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 גבוה 24 שעות $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 שיא כל הזמנים $ 27.07$ 27.07 $ 27.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02534635$ 0.02534635 $ 0.02534635 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.81% שינוי מחיר (7D) +3.63% שינוי מחיר (7D) +3.63%

CryptoCart V2 (CCV2) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, CCV2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.37 לבין שיא של $ 1.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CCV2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02534635.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CCV2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoCart V2 (CCV2) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 930.36K 930.36K 930.36K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoCart V2 הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCV2 הוא 930.36K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.