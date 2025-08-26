CryptoCart V2 מחיר (CCV2)
CryptoCart V2 (CCV2) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, CCV2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.37 לבין שיא של $ 1.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CCV2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02534635.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CCV2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CryptoCart V2 הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCV2 הוא 930.36K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.
במהלך היום, השינוי במחיר של CryptoCart V2ל USDהיה $ -0.055143803796184.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptoCart V2 ל USDהיה . $ +0.1898053340.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptoCart V2 ל USDהיה $ +0.9520317110.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CryptoCart V2ל USDהיה $ +0.310772325083797.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.055143803796184
|-3.81%
|30 ימים
|$ +0.1898053340
|+13.66%
|60 ימים
|$ +0.9520317110
|+68.49%
|90 ימים
|$ +0.310772325083797
|+28.80%
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
