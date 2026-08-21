Crypto winter מחיר היום

מחיר Crypto winter (CRYPTO WINTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRYPTO WINTER ל USD הוא $ 0 לכל CRYPTO WINTER.

Crypto winter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,406, עם היצע במחזור של 1.00B CRYPTO WINTER. ב‑24 השעות האחרונות, CRYPTO WINTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00474586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRYPTO WINTER נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +5.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crypto winter (CRYPTO WINTER) מידע שוק

שווי שוק $ 27.41K$ 27.41K $ 27.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.41K$ 27.41K $ 27.41K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypto winter הוא $ 27.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPTO WINTER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.41K.