Crypto Royale (ROY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.215587$ 0.215587 $ 0.215587 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) +0.24% שינוי מחיר (7D) +0.24%

Crypto Royale (ROY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.215587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROY השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypto Royale (ROY) מידע שוק

שווי שוק $ 105.68K$ 105.68K $ 105.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 148.76K$ 148.76K $ 148.76K אספקת מחזור 120.78M 120.78M 120.78M אספקה כוללת 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypto Royale הוא $ 105.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROY הוא 120.78M, עם היצע כולל של 170000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.76K.