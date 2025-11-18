Cryowar מחיר היום

מחיר Cryowar (CWAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00146077, עם שינוי של 3.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CWAR ל USD הוא $ 0.00146077 לכל CWAR.

Cryowar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 439,485, עם היצע במחזור של 301.36M CWAR. ב‑24 השעות האחרונות, CWAR סחר בין $ 0.00145591 (נמוך) ל $ 0.0015208 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.29, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00066523.

ביצועים לטווח קצר, CWAR נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -18.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cryowar (CWAR) מידע שוק

שווי שוק $ 439.49K$ 439.49K $ 439.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 301.36M 301.36M 301.36M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cryowar הוא $ 439.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWAR הוא 301.36M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.