Crying Cat (CRYING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00774955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYING השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Crying Cat הוא $ 207.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYING הוא 962.67M, עם היצע כולל של 962669474.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.12K.