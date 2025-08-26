עוד על CRYING

CRYING מידע על מחיר

CRYING אתר רשמי

CRYING טוקניומיקה

CRYING תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Crying Cat סֵמֶל

Crying Cat מחיר (CRYING)

לא רשום

1 CRYING ל USDמחיר חי:

$0.00021515
$0.00021515$0.00021515
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Crying Cat (CRYING) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:57:54 (UTC+8)

Crying Cat (CRYING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00774955
$ 0.00774955$ 0.00774955

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

-8.48%

-3.56%

-3.56%

Crying Cat (CRYING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00774955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYING השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crying Cat (CRYING) מידע שוק

$ 207.12K
$ 207.12K$ 207.12K

--
----

$ 207.12K
$ 207.12K$ 207.12K

962.67M
962.67M 962.67M

962,669,474.0
962,669,474.0 962,669,474.0

שווי השוק הנוכחי של Crying Cat הוא $ 207.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYING הוא 962.67M, עם היצע כולל של 962669474.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.12K.

Crying Cat (CRYING) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crying Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrying Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrying Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crying Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.48%
30 ימים$ 0-35.88%
60 ימים$ 0+15.36%
90 ימים$ 0--

מה זהCrying Cat (CRYING)

This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Crying Cat (CRYING) משאב

האתר הרשמי

Crying Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crying Cat (CRYING) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crying Cat (CRYING) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crying Cat.

בדוק את Crying Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

CRYING למטבעות מקומיים

Crying Cat (CRYING) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crying Cat (CRYING) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRYING הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crying Cat (CRYING)

כמה שווה Crying Cat (CRYING) היום?
החי CRYINGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRYING ל USD?
המחיר הנוכחי של CRYING ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crying Cat?
שווי השוק של CRYING הוא $ 207.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRYING?
ההיצע במחזור של CRYING הוא 962.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRYING?
‏‏CRYING השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00774955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRYING?
CRYING ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CRYING?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRYING הוא -- USD.
האם CRYING יעלה השנה?
CRYING ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRYING תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:57:54 (UTC+8)

Crying Cat (CRYING) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.