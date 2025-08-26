Cream (CREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 שעות נמוך $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 גבוה 24 שעות $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 שיא כל הזמנים $ 374.1$ 374.1 $ 374.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.906903$ 0.906903 $ 0.906903 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -7.18% שינוי מחיר (7D) +2.58% שינוי מחיר (7D) +2.58%

Cream (CREAM) המחיר בזמן אמת של הוא $1.28. במהלך 24 השעות האחרונות, CREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.27 לבין שיא של $ 1.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 374.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.906903.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREAM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cream (CREAM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M אספקת מחזור 2.32M 2.32M 2.32M אספקה כוללת 2,924,546.335481161 2,924,546.335481161 2,924,546.335481161

שווי השוק הנוכחי של Cream הוא $ 2.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CREAM הוא 2.32M, עם היצע כולל של 2924546.335481161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.76M.