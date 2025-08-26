עוד על CORTEXZERO

CORTEXZERO מידע על מחיר

CORTEXZERO אתר רשמי

CORTEXZERO טוקניומיקה

CORTEXZERO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CortexZero סֵמֶל

CortexZero מחיר (CORTEXZERO)

לא רשום

1 CORTEXZERO ל USDמחיר חי:

--
----
-3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CortexZero (CORTEXZERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:17:12 (UTC+8)

CortexZero (CORTEXZERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000943
$ 0.00000943$ 0.00000943
24 שעות נמוך
$ 0.00001009
$ 0.00001009$ 0.00001009
גבוה 24 שעות

$ 0.00000943
$ 0.00000943$ 0.00000943

$ 0.00001009
$ 0.00001009$ 0.00001009

$ 0.00780889
$ 0.00780889$ 0.00780889

$ 0.00000757
$ 0.00000757$ 0.00000757

--

-3.87%

+5.57%

+5.57%

CortexZero (CORTEXZERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000957. במהלך 24 השעות האחרונות, CORTEXZERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000943 לבין שיא של $ 0.00001009, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORTEXZEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00780889, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000757.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORTEXZERO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CortexZero (CORTEXZERO) מידע שוק

$ 9.57K
$ 9.57K$ 9.57K

--
----

$ 9.57K
$ 9.57K$ 9.57K

999.43M
999.43M 999.43M

999,428,702.224697
999,428,702.224697 999,428,702.224697

שווי השוק הנוכחי של CortexZero הוא $ 9.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORTEXZERO הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999428702.224697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.57K.

CortexZero (CORTEXZERO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CortexZeroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCortexZero ל USDהיה . $ +0.0000005377.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCortexZero ל USDהיה $ +0.0000012727.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CortexZeroל USDהיה $ -0.000001249682484505961.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.87%
30 ימים$ +0.0000005377+5.62%
60 ימים$ +0.0000012727+13.30%
90 ימים$ -0.000001249682484505961-11.55%

מה זהCortexZero (CORTEXZERO)

A multi-agent AI platform dissecting human nature’s first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CortexZero (CORTEXZERO) משאב

האתר הרשמי

CortexZeroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CortexZero (CORTEXZERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CortexZero (CORTEXZERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CortexZero.

בדוק את CortexZero תחזית המחיר עכשיו‏!

CORTEXZERO למטבעות מקומיים

CortexZero (CORTEXZERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CortexZero (CORTEXZERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORTEXZERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CortexZero (CORTEXZERO)

כמה שווה CortexZero (CORTEXZERO) היום?
החי CORTEXZEROהמחיר ב USD הוא 0.00000957 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CORTEXZERO ל USD?
המחיר הנוכחי של CORTEXZERO ל USD הוא $ 0.00000957. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CortexZero?
שווי השוק של CORTEXZERO הוא $ 9.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CORTEXZERO?
ההיצע במחזור של CORTEXZERO הוא 999.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORTEXZERO?
‏‏CORTEXZERO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00780889 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORTEXZERO?
CORTEXZERO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000757 USD.
מהו נפח המסחר של CORTEXZERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORTEXZERO הוא -- USD.
האם CORTEXZERO יעלה השנה?
CORTEXZERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORTEXZERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:17:12 (UTC+8)

CortexZero (CORTEXZERO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.