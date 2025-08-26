Contango (TANGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02662711 גבוה 24 שעות $ 0.02908045 שיא כל הזמנים $ 0.118219 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01243402 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -7.10% שינוי מחיר (7D) +2.85%

Contango (TANGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02670659. במהלך 24 השעות האחרונות, TANGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02662711 לבין שיא של $ 0.02908045, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TANGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.118219, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01243402.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TANGO השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -7.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Contango (TANGO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.34M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.71M אספקת מחזור 237.41M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Contango הוא $ 6.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TANGO הוא 237.41M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.71M.