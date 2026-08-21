ConsumerFi Protocol מחיר היום

מחיר ConsumerFi Protocol (CFI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CFI ל USD הוא $ 0 לכל CFI.

ConsumerFi Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 120,421, עם היצע במחזור של 223.13M CFI. ב‑24 השעות האחרונות, CFI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00737355, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CFI נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +2.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 428.75.

ConsumerFi Protocol (CFI) מידע שוק

שווי שוק $ 120.42K$ 120.42K $ 120.42K נפח (24 שעות) $ 428.75$ 428.75 $ 428.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 498.78K$ 498.78K $ 498.78K אספקת מחזור 223.13M 223.13M 223.13M אספקה כוללת 924,177,703.5171218 924,177,703.5171218 924,177,703.5171218

שווי השוק הנוכחי של ConsumerFi Protocol הוא $ 120.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 428.75. ההיצע במחזור של CFI הוא 223.13M, עם היצע כולל של 924177703.5171218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 498.78K.