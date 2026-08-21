Coinbase Wrapped ADA מחיר היום

מחיר Coinbase Wrapped ADA (CBADA) בזמן אמת היום הוא $ 0.209391, עם שינוי של 14.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CBADA ל USD הוא $ 0.209391 לכל CBADA.

Coinbase Wrapped ADA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,371,274, עם היצע במחזור של 54.31M CBADA. ב‑24 השעות האחרונות, CBADA סחר בין $ 0.184424 (נמוך) ל $ 0.210532 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.072, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.138384.

ביצועים לטווח קצר, CBADA נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו +15.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.14M.

Coinbase Wrapped ADA (CBADA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.37M$ 11.37M $ 11.37M נפח (24 שעות) $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.37M$ 11.37M $ 11.37M אספקת מחזור 54.31M 54.31M 54.31M אספקה כוללת 54,306,419.432881 54,306,419.432881 54,306,419.432881

שווי השוק הנוכחי של Coinbase Wrapped ADA הוא $ 11.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.14M. ההיצע במחזור של CBADA הוא 54.31M, עם היצע כולל של 54306419.432881. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.37M.