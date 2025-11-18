Coin מחיר היום

מחיר Coin (COINS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017127, עם שינוי של 1.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COINS ל USD הוא $ 0.00017127 לכל COINS.

Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 172,280, עם היצע במחזור של 1000.00M COINS. ב‑24 השעות האחרונות, COINS סחר בין $ 0.00016094 (נמוך) ל $ 0.00017778 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00260472, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00008402.

ביצועים לטווח קצר, COINS נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -23.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Coin (COINS) מידע שוק

שווי שוק $ 172.28K$ 172.28K $ 172.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.28K$ 172.28K $ 172.28K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,380.700169 999,999,380.700169 999,999,380.700169

