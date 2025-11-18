CodeputerBot מחיר היום

מחיר CodeputerBot (CODEPUTER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000942, עם שינוי של 1.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CODEPUTER ל USD הוא $ 0.00000942 לכל CODEPUTER.

CodeputerBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,418.26, עם היצע במחזור של 999.36M CODEPUTER. ב‑24 השעות האחרונות, CODEPUTER סחר בין $ 0.00000882 (נמוך) ל $ 0.0000096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00074235, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000882.

ביצועים לטווח קצר, CODEPUTER נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CodeputerBot (CODEPUTER) מידע שוק

שווי שוק $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K אספקת מחזור 999.36M 999.36M 999.36M אספקה כוללת 999,356,697.137182 999,356,697.137182 999,356,697.137182

שווי השוק הנוכחי של CodeputerBot הוא $ 9.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODEPUTER הוא 999.36M, עם היצע כולל של 999356697.137182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.42K.