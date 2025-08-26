Clustr (CLUSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00431074 $ 0.00431074 $ 0.00431074 24 שעות נמוך $ 0.00475453 $ 0.00475453 $ 0.00475453 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00431074$ 0.00431074 $ 0.00431074 גבוה 24 שעות $ 0.00475453$ 0.00475453 $ 0.00475453 שיא כל הזמנים $ 0.184538$ 0.184538 $ 0.184538 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00270518$ 0.00270518 $ 0.00270518 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -8.68% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

Clustr (CLUSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00434159. במהלך 24 השעות האחרונות, CLUSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00431074 לבין שיא של $ 0.00475453, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLUSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.184538, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00270518.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLUSTR השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Clustr (CLUSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M אספקת מחזור 516.13M 516.13M 516.13M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clustr הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLUSTR הוא 516.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.34M.