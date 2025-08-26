עוד על CLIZA

cliza סֵמֶל

cliza מחיר (CLIZA)

לא רשום

1 CLIZA ל USDמחיר חי:

$0.00099997$0.00099997
-14.10%1D
mexc
USD
cliza (CLIZA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:28:33 (UTC+8)

cliza (CLIZA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00100006$ 0.00100006
24 שעות נמוך
$ 0.00116456$ 0.00116456
גבוה 24 שעות

$ 0.00100006$ 0.00100006

$ 0.00116456$ 0.00116456

$ 0.00700504$ 0.00700504

$ 0$ 0

-2.08%

-14.13%

-22.75%

-22.75%

cliza (CLIZA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLIZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100006 לבין שיא של $ 0.00116456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLIZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00700504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLIZA השתנה ב -2.08% במהלך השעה האחרונה, -14.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cliza (CLIZA) מידע שוק

$ 855.11K$ 855.11K

--
$ 999.97K$ 999.97K

855.13M 855.13M

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של cliza הוא $ 855.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLIZA הוא 855.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 999.97K.

cliza (CLIZA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של clizaל USDהיה $ -0.00016458582193865.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcliza ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcliza ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של clizaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016458582193865-14.13%
30 ימים$ 0+4.94%
60 ימים$ 0-5.74%
90 ימים$ 0--

מה זהcliza (CLIZA)

Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators.

cliza (CLIZA) משאב

האתר הרשמי

clizaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cliza (CLIZA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cliza (CLIZA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cliza.

בדוק את cliza תחזית המחיר עכשיו‏!

CLIZA למטבעות מקומיים

cliza (CLIZA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cliza (CLIZA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLIZA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על cliza (CLIZA)

כמה שווה cliza (CLIZA) היום?
החי CLIZAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLIZA ל USD?
המחיר הנוכחי של CLIZA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cliza?
שווי השוק של CLIZA הוא $ 855.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLIZA?
ההיצע במחזור של CLIZA הוא 855.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLIZA?
‏‏CLIZA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00700504 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLIZA?
CLIZA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CLIZA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLIZA הוא -- USD.
האם CLIZA יעלה השנה?
CLIZA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLIZA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:28:33 (UTC+8)

