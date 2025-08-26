cliza (CLIZA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00100006 $ 0.00100006 $ 0.00100006 24 שעות נמוך $ 0.00116456 $ 0.00116456 $ 0.00116456 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00100006$ 0.00100006 $ 0.00100006 גבוה 24 שעות $ 0.00116456$ 0.00116456 $ 0.00116456 שיא כל הזמנים $ 0.00700504$ 0.00700504 $ 0.00700504 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.08% שינוי מחיר (1D) -14.13% שינוי מחיר (7D) -22.75% שינוי מחיר (7D) -22.75%

cliza (CLIZA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLIZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100006 לבין שיא של $ 0.00116456, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLIZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00700504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLIZA השתנה ב -2.08% במהלך השעה האחרונה, -14.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cliza (CLIZA) מידע שוק

שווי שוק $ 855.11K$ 855.11K $ 855.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 999.97K$ 999.97K $ 999.97K אספקת מחזור 855.13M 855.13M 855.13M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של cliza הוא $ 855.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLIZA הוא 855.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 999.97K.