CLever (CLEV) המחיר בזמן אמת של הוא $8.32. במהלך 24 השעות האחרונות, CLEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.31 לבין שיא של $ 9.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 41.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.04.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CLever הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLEV הוא 139.69K, עם היצע כולל של 1265982.527898312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.53M.
במהלך היום, השינוי במחיר של CLeverל USDהיה $ -0.898781239290032.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCLever ל USDהיה . $ -1.0975536000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCLever ל USDהיה $ -0.7346227200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CLeverל USDהיה $ +1.046701575027915.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.898781239290032
|-9.75%
|30 ימים
|$ -1.0975536000
|-13.19%
|60 ימים
|$ -0.7346227200
|-8.82%
|90 ימים
|$ +1.046701575027915
|+14.39%
1. What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. 2. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs 3. How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. 4. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
