CLever סֵמֶל

CLever מחיר (CLEV)

לא רשום

1 CLEV ל USDמחיר חי:

$8.32
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CLever (CLEV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:28:23 (UTC+8)

CLever (CLEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.31
24 שעות נמוך
$ 9.28
גבוה 24 שעות

$ 8.31

$ 9.28

$ 41.83

$ 3.04

--

-9.75%

-4.26%

-4.26%

CLever (CLEV) המחיר בזמן אמת של הוא $8.32. במהלך 24 השעות האחרונות, CLEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.31 לבין שיא של $ 9.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 41.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CLever (CLEV) מידע שוק

$ 1.16M

--
----

$ 10.53M

139.69K

1,265,982.527898312

שווי השוק הנוכחי של CLever הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLEV הוא 139.69K, עם היצע כולל של 1265982.527898312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.53M.

CLever (CLEV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CLeverל USDהיה $ -0.898781239290032.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCLever ל USDהיה . $ -1.0975536000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCLever ל USDהיה $ -0.7346227200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CLeverל USDהיה $ +1.046701575027915.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.898781239290032-9.75%
30 ימים$ -1.0975536000-13.19%
60 ימים$ -0.7346227200-8.82%
90 ימים$ +1.046701575027915+14.39%

מה זהCLever (CLEV)

1. What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. 2. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs 3. How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. 4. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income.

CLEV למטבעות מקומיים

CLever (CLEV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CLever (CLEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CLever (CLEV)

כמה שווה CLever (CLEV) היום?
החי CLEVהמחיר ב USD הוא 8.32 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLEV ל USD?
המחיר הנוכחי של CLEV ל USD הוא $ 8.32. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CLever?
שווי השוק של CLEV הוא $ 1.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLEV?
ההיצע במחזור של CLEV הוא 139.69K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLEV?
‏‏CLEV השיג מחיר שיא (ATH) של 41.83 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLEV?
CLEV ‏‏רשם מחירATL של 3.04 USD.
מהו נפח המסחר של CLEV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLEV הוא -- USD.
האם CLEV יעלה השנה?
CLEV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLEV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:28:23 (UTC+8)

