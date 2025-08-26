CLever (CLEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 8.31 $ 8.31 $ 8.31 24 שעות נמוך $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 8.31$ 8.31 $ 8.31 גבוה 24 שעות $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 שיא כל הזמנים $ 41.83$ 41.83 $ 41.83 המחיר הנמוך ביותר $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -9.75% שינוי מחיר (7D) -4.26% שינוי מחיר (7D) -4.26%

CLever (CLEV) המחיר בזמן אמת של הוא $8.32. במהלך 24 השעות האחרונות, CLEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.31 לבין שיא של $ 9.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 41.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -9.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CLever (CLEV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M אספקת מחזור 139.69K 139.69K 139.69K אספקה כוללת 1,265,982.527898312 1,265,982.527898312 1,265,982.527898312

שווי השוק הנוכחי של CLever הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLEV הוא 139.69K, עם היצע כולל של 1265982.527898312. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.53M.