Clawris מחיר היום

מחיר Clawris (CLAWRIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWRIS ל USD הוא $ 0 לכל CLAWRIS.

Clawris כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,070, עם היצע במחזור של 1.00B CLAWRIS. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWRIS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWRIS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clawris (CLAWRIS) מידע שוק

שווי שוק $ 50.07K$ 50.07K $ 50.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.07K$ 50.07K $ 50.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Clawris הוא $ 50.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWRIS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.07K.