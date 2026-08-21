clawfred מחיר היום

מחיר clawfred (FRED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRED ל USD הוא $ 0 לכל FRED.

clawfred כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,448, עם היצע במחזור של 99.78B FRED. ב‑24 השעות האחרונות, FRED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRED נע ב +1.12% בשעה האחרונה ו +19.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

clawfred (FRED) מידע שוק

שווי שוק $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.53K$ 36.53K $ 36.53K אספקת מחזור 99.78B 99.78B 99.78B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של clawfred הוא $ 36.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRED הוא 99.78B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.53K.