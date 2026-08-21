CLAWBSTER מחיר היום

מחיר CLAWBSTER (CLAWBSTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWBSTER ל USD הוא $ 0 לכל CLAWBSTER.

CLAWBSTER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,458, עם היצע במחזור של 100.00B CLAWBSTER. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWBSTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWBSTER נע ב +1.92% בשעה האחרונה ו +26.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CLAWBSTER (CLAWBSTER) מידע שוק

שווי שוק $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CLAWBSTER הוא $ 28.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWBSTER הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.46K.