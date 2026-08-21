CLAW HARBOR מחיר היום

מחיר CLAW HARBOR (HARBOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HARBOR ל USD הוא $ 0 לכל HARBOR.

CLAW HARBOR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,677, עם היצע במחזור של 100.00B HARBOR. ב‑24 השעות האחרונות, HARBOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HARBOR נע ב +1.92% בשעה האחרונה ו +25.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CLAW HARBOR (HARBOR) מידע שוק

שווי שוק $ 46.68K$ 46.68K $ 46.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.68K$ 46.68K $ 46.68K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של CLAW HARBOR הוא $ 46.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HARBOR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.68K.