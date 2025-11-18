Clankermon מחיר היום

מחיר Clankermon (CLANKERMON) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLANKERMON ל USD הוא -- לכל CLANKERMON.

Clankermon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 552,627, עם היצע במחזור של 953.47M CLANKERMON. ב‑24 השעות האחרונות, CLANKERMON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00185889, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLANKERMON נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו -20.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clankermon (CLANKERMON) מידע שוק

שווי שוק $ 552.63K$ 552.63K $ 552.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 552.63K$ 552.63K $ 552.63K אספקת מחזור 953.47M 953.47M 953.47M אספקה כוללת 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

