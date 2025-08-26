cig (CIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00113276$ 0.00113276 $ 0.00113276 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -6.59% שינוי מחיר (7D) +6.84% שינוי מחיר (7D) +6.84%

cig (CIG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00113276, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIG השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -6.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cig (CIG) מידע שוק

שווי שוק $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K אספקת מחזור 997.89M 997.89M 997.89M אספקה כוללת 997,894,292.0 997,894,292.0 997,894,292.0

שווי השוק הנוכחי של cig הוא $ 19.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIG הוא 997.89M, עם היצע כולל של 997894292.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.38K.