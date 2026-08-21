ChimpStrategy מחיר היום

מחיר ChimpStrategy (CHMPSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00297039, עם שינוי של 3.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHMPSTR ל USD הוא $ 0.00297039 לכל CHMPSTR.

ChimpStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,481,352, עם היצע במחזור של 835.36M CHMPSTR. ב‑24 השעות האחרונות, CHMPSTR סחר בין $ 0.00264245 (נמוך) ל $ 0.0030031 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00693592, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00151428.

ביצועים לטווח קצר, CHMPSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו +37.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.46K.

ChimpStrategy (CHMPSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M נפח (24 שעות) $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M אספקת מחזור 835.36M 835.36M 835.36M אספקה כוללת 835,362,581.9798502 835,362,581.9798502 835,362,581.9798502

שווי השוק הנוכחי של ChimpStrategy הוא $ 2.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.46K. ההיצע במחזור של CHMPSTR הוא 835.36M, עם היצע כולל של 835362581.9798502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.