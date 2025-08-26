chill ($CHILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0053336 $ 0.0053336 $ 0.0053336 24 שעות נמוך $ 0.0059575 $ 0.0059575 $ 0.0059575 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0053336$ 0.0053336 $ 0.0053336 גבוה 24 שעות $ 0.0059575$ 0.0059575 $ 0.0059575 שיא כל הזמנים $ 0.03881767$ 0.03881767 $ 0.03881767 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00079152$ 0.00079152 $ 0.00079152 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.71% שינוי מחיר (1D) -6.95% שינוי מחיר (7D) -13.47% שינוי מחיר (7D) -13.47%

chill ($CHILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00554345. במהלך 24 השעות האחרונות, $CHILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0053336 לבין שיא של $ 0.0059575, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CHILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03881767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00079152.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CHILL השתנה ב +2.71% במהלך השעה האחרונה, -6.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

chill ($CHILL) מידע שוק

שווי שוק $ 232.83K$ 232.83K $ 232.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 232.83K$ 232.83K $ 232.83K אספקת מחזור 42.00M 42.00M 42.00M אספקה כוללת 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של chill הוא $ 232.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CHILL הוא 42.00M, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 232.83K.