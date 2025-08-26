Chengu (CHENGU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00300819$ 0.00300819 $ 0.00300819 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.28% שינוי מחיר (1D) -11.45% שינוי מחיר (7D) -11.58% שינוי מחיר (7D) -11.58%

Chengu (CHENGU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHENGU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHENGUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00300819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHENGU השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -11.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chengu (CHENGU) מידע שוק

שווי שוק $ 509.03K$ 509.03K $ 509.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 509.03K$ 509.03K $ 509.03K אספקת מחזור 991.22M 991.22M 991.22M אספקה כוללת 991,215,838.740657 991,215,838.740657 991,215,838.740657

שווי השוק הנוכחי של Chengu הוא $ 509.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHENGU הוא 991.22M, עם היצע כולל של 991215838.740657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 509.03K.