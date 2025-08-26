Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00409308$ 0.00409308 $ 0.00409308 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.13% שינוי מחיר (7D) +8.45% שינוי מחיר (7D) +8.45%

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEESEBALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEESEBALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00409308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEESEBALL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) מידע שוק

שווי שוק $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.04K$ 34.04K $ 34.04K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cheeseball the Wizard הוא $ 34.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHEESEBALL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.04K.