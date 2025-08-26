עוד על CHEESEBALL

Cheeseball the Wizard סֵמֶל

Cheeseball the Wizard מחיר (CHEESEBALL)

לא רשום

1 CHEESEBALL ל USDמחיר חי:

-1.10%1D
USD
Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:04:35 (UTC+8)

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00409308
$ 0.00409308$ 0.00409308

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

+8.45%

+8.45%

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEESEBALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEESEBALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00409308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEESEBALL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) מידע שוק

$ 34.04K
$ 34.04K$ 34.04K

$ 34.04K
$ 34.04K$ 34.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cheeseball the Wizard הוא $ 34.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHEESEBALL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.04K.

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cheeseball the Wizardל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCheeseball the Wizard ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCheeseball the Wizard ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cheeseball the Wizardל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.13%
30 ימים$ 0+15.78%
60 ימים$ 0+36.15%
90 ימים$ 0--

מה זהCheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cheeseball the Wizardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cheeseball the Wizard.

בדוק את Cheeseball the Wizard תחזית המחיר עכשיו‏!

CHEESEBALL למטבעות מקומיים

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHEESEBALL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

כמה שווה Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) היום?
החי CHEESEBALLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHEESEBALL ל USD?
המחיר הנוכחי של CHEESEBALL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cheeseball the Wizard?
שווי השוק של CHEESEBALL הוא $ 34.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHEESEBALL?
ההיצע במחזור של CHEESEBALL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHEESEBALL?
‏‏CHEESEBALL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00409308 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHEESEBALL?
CHEESEBALL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHEESEBALL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHEESEBALL הוא -- USD.
האם CHEESEBALL יעלה השנה?
CHEESEBALL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHEESEBALL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.