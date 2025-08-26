Charli3 (C3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0446368 $ 0.0446368 $ 0.0446368 24 שעות נמוך $ 0.050038 $ 0.050038 $ 0.050038 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0446368$ 0.0446368 $ 0.0446368 גבוה 24 שעות $ 0.050038$ 0.050038 $ 0.050038 שיא כל הזמנים $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -8.57% שינוי מחיר (7D) -12.99% שינוי מחיר (7D) -12.99%

Charli3 (C3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04467377. במהלך 24 השעות האחרונות, C3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0446368 לבין שיא של $ 0.050038, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. C3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, C3 השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -8.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Charli3 (C3) מידע שוק

שווי שוק $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M אספקת מחזור 35.67M 35.67M 35.67M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Charli3 הוא $ 1.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של C3 הוא 35.67M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.47M.