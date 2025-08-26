ChainPort (PORTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.127139$ 0.127139 $ 0.127139 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) +4.92% שינוי מחיר (7D) +2.79% שינוי מחיר (7D) +2.79%

ChainPort (PORTX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PORTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PORTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.127139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PORTX השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, +4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChainPort (PORTX) מידע שוק

שווי שוק $ 145.82K$ 145.82K $ 145.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 579.27K$ 579.27K $ 579.27K אספקת מחזור 171.13M 171.13M 171.13M אספקה כוללת 679,814,605.4471 679,814,605.4471 679,814,605.4471

שווי השוק הנוכחי של ChainPort הוא $ 145.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PORTX הוא 171.13M, עם היצע כולל של 679814605.4471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 579.27K.