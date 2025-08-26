ChainBounty (BOUNTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04204517 $ 0.04204517 $ 0.04204517 24 שעות נמוך $ 0.04362239 $ 0.04362239 $ 0.04362239 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04204517$ 0.04204517 $ 0.04204517 גבוה 24 שעות $ 0.04362239$ 0.04362239 $ 0.04362239 שיא כל הזמנים $ 0.414779$ 0.414779 $ 0.414779 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0071109$ 0.0071109 $ 0.0071109 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -2.99% שינוי מחיר (7D) -3.57% שינוי מחיר (7D) -3.57%

ChainBounty (BOUNTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04214563. במהלך 24 השעות האחרונות, BOUNTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04204517 לבין שיא של $ 0.04362239, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOUNTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.414779, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0071109.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOUNTY השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChainBounty (BOUNTY) מידע שוק

שווי שוק $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.32M$ 21.32M $ 21.32M אספקת מחזור 505.83M 505.83M 505.83M אספקה כוללת 505,833,333.0 505,833,333.0 505,833,333.0

שווי השוק הנוכחי של ChainBounty הוא $ 21.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOUNTY הוא 505.83M, עם היצע כולל של 505833333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.32M.