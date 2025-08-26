עוד על CFXSOL

Chain Fox סֵמֶל

Chain Fox מחיר (CFXSOL)

לא רשום

1 CFXSOL ל USDמחיר חי:

$0.00011225
-11.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Chain Fox (CFXSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:27:01 (UTC+8)

Chain Fox (CFXSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00010906
24 שעות נמוך
$ 0.00012762
גבוה 24 שעות

$ 0.00010906
$ 0.00012762
$ 0.00609685
$ 0.00008752
+2.36%

-10.04%

-5.75%

-5.75%

Chain Fox (CFXSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0001143. במהלך 24 השעות האחרונות, CFXSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010906 לבין שיא של $ 0.00012762, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFXSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00609685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008752.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFXSOL השתנה ב +2.36% במהלך השעה האחרונה, -10.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain Fox (CFXSOL) מידע שוק

$ 114.04K
--
$ 114.04K
999.97M
999,972,838.29
שווי השוק הנוכחי של Chain Fox הוא $ 114.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFXSOL הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972838.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.04K.

Chain Fox (CFXSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chain Foxל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain Fox ל USDהיה . $ -0.0000679083.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain Fox ל USDהיה $ -0.0001050816.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chain Foxל USDהיה $ -0.0045688337858329125.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.04%
30 ימים$ -0.0000679083-59.41%
60 ימים$ -0.0001050816-91.93%
90 ימים$ -0.0045688337858329125-97.55%

מה זהChain Fox (CFXSOL)

Bolstering blockchain defenses.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chain Fox (CFXSOL) משאב

האתר הרשמי

Chain Foxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chain Fox (CFXSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chain Fox (CFXSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chain Fox.

בדוק את Chain Fox תחזית המחיר עכשיו‏!

CFXSOL למטבעות מקומיים

Chain Fox (CFXSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chain Fox (CFXSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CFXSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chain Fox (CFXSOL)

כמה שווה Chain Fox (CFXSOL) היום?
החי CFXSOLהמחיר ב USD הוא 0.0001143 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CFXSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של CFXSOL ל USD הוא $ 0.0001143. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chain Fox?
שווי השוק של CFXSOL הוא $ 114.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CFXSOL?
ההיצע במחזור של CFXSOL הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CFXSOL?
‏‏CFXSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00609685 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CFXSOL?
CFXSOL ‏‏רשם מחירATL של 0.00008752 USD.
מהו נפח המסחר של CFXSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CFXSOL הוא -- USD.
האם CFXSOL יעלה השנה?
CFXSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CFXSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Chain Fox (CFXSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.