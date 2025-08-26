Chain Fox (CFXSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00010906 $ 0.00010906 $ 0.00010906 24 שעות נמוך $ 0.00012762 $ 0.00012762 $ 0.00012762 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00010906$ 0.00010906 $ 0.00010906 גבוה 24 שעות $ 0.00012762$ 0.00012762 $ 0.00012762 שיא כל הזמנים $ 0.00609685$ 0.00609685 $ 0.00609685 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00008752$ 0.00008752 $ 0.00008752 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.36% שינוי מחיר (1D) -10.04% שינוי מחיר (7D) -5.75% שינוי מחיר (7D) -5.75%

Chain Fox (CFXSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0001143. במהלך 24 השעות האחרונות, CFXSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010906 לבין שיא של $ 0.00012762, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFXSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00609685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008752.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFXSOL השתנה ב +2.36% במהלך השעה האחרונה, -10.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain Fox (CFXSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 114.04K$ 114.04K $ 114.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.04K$ 114.04K $ 114.04K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,972,838.29 999,972,838.29 999,972,838.29

שווי השוק הנוכחי של Chain Fox הוא $ 114.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFXSOL הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972838.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.04K.